الداخلية : السماح بالصلاة في مساجد مكة

أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الجاري سيتم السماح بالتجول الجزئي في مكة المكرمة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

وأضافت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر” أن ذلك سيكون على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 8 شوال، وسيُسمح خلالها بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة والسماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها مع استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابعت: أما في المرحلة الثانية، وستبدأ في 29 شوال، سيتم رفع منع التجول جزئياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، مع استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وفي جميع الأوقات، مع منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، واستمرار ممارسة رياضة المشي في جميع الأحياء.

وواصلت: مع منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي؛ مثل صالونات التجميل والحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها، مع إضافة الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة يتم السماح بفتح بعضها في مدة السماح بالتجول مثل التطبيقات الداخلية في المطاعة والمقاهي.