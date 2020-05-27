تعرف على أكثر مدن المملكة تسجيلا لحالات الإصابة والتعافي من كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجلت 4 مدن (الرياض – مكة -جدة –المدينة) أرقاما قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1684 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2572 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وسجلت الرياض اليوم 571 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10660 حالة مقابل 739 حالة إصابة جديدة.
فيما سجلت مكة المكرمة 458 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9213 حالة، مقابل 162 حالة إصابة جديدة.
وفي جدة، سجلت اليوم 391 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8386 حالة، مقابل 325 حالة إصابة جديدة.
وفي المدينة التي احتلت المرتبة الرابعة سجلت اليوم 264 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7387حالة.
تجدر الإشارة إلى أن 4 مدن وهي (مكة المكرمة- الرياض- جدة- والهفوف) سجلت اليوم 1344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1815 حالة.
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