شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. العودة لنظام منع التجول الجزئي والسماح بممارسة بعض الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ينتهي اليوم الأربعاء، تطبيق منع التجول الكلي في كافة أرجاء المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا، بالإضافة لاستمرار عمل الأنشطة المستثناة، وهي محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ المملكة من الأحد المقبل في تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي، وتقليل فترة المنع وتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

يتزامن ذلك مع السماح بإقامة جميع الصلوات في المساجد، وبدء العمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة المناحي.