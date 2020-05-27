شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من تطبيق «توكلنا» بشأن خروج العائلات للتسوق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد تطبيق توكلنا على أهمية حصول أي شخص عمره 15 سنة وأكثر على تصريح خروج مستقل وساري المفعول في حال الرغبة في التنقل.

جاء ذلك في رد من التطبيق على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يمكنني الخروج بتصريح تموين داخل الحي أنا وأخي بمركبه واحد وكل منا معه تصريح مستقل من نفس التطبيق؟”.

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ورد التطبيق بتغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أخي الكريم كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق “توكلنا” ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية”.

يذكر أن تطبيق توكلنا قد بدأ في وقت سابق تفعيل الحصول على تصريح ساعة لممارسة رياضة المشي.

وأوضح التطبيق أنه يمكن الآن الحصول على تصريح لممارسة رياضة المشي لمدة 60 دقيقة في الأوقات المسموح بها، مشيرًا إلى أنه يمكن ممارسة المشي منفردًا أو برفقة شخصين كحد أقصى ضمن النطاق السكني المسموح به على أن يكون لكل منهم تصريح مستقل.

وأشار تطبيق توكلنا إلى أن ممارسة الرياضة مسموحة في حدود كيلومتر واحدٍ من مقر السكن المسجل لدى التطبيق، علمًا أنه لن يتم تعديل السكن في التطبيق إلا مرة واحدة كل شهر.