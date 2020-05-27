شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين في حريق شقة سكنية بـ«جدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريقاً اندلع في شقة بالطابق الثاني بأحد المباني السكنية. وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع “تويتر” أنه نتج عن الحادث احتجاز 6 حالات منها 4 إصابات ووفاة مواطن- تغمده الله بواسع رحمته-.

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