شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يزف بشرى سارة بشأن انحسار فيروس كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أن المملكة دخلت في مرحلة الأمان فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على موقع “تويتر” أنه لأول مرة بعد 17 دورة من رصد معدل انتشار العدوى دخلت المملكة منطقة الأمان، موضحاً أن المملكة أصبحت اليوم في مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس.

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وعرّف الاستشاري “العصيمي” مرحلة التعافي بأنها في حال إذا لم يتغير سلوك الفيروس ولم يُكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، مشيراً إلى أن المجتمع يكون أكثر وعياً بالفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، مضيفاً: قد تطول هذه المرحلة، ويصنف الفيروس من الوبائيات المزمنة.

واستعرض استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أرقاماً صحية مبشرة في مواجهة المملكة لفيروس كورونا.