شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح خطوات تعديل الحالة الوظيفة عند التسجيل في «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير في الحالة الوظيفية بالنسبة للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية تغيير الحالة الوظيفة في حالة التسجيل في ساند.

ورد حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة” وحذف الدخل السابق”.