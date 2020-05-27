التحالف بقيادة الولايات المتحدة يكشف حقيقة نقل أنظمة "باتريوت" إلى سوريا

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في منشور على صفحة التحالف في "تويتر"، الذي يحتوي على تغريدة قناة تلفزيونية مع صورة لنظام الدفاع الجوي في صحراء ما: "المزيد من الأخبار المزيفة في سوريا. لا يوجد أي أنظمة دفاع جوي باتريوت في سوريا. في هذه التغريدات هناك صورة من بلد آخر".
© AP Photo /
وكانت قد أفادت وسائل الإعلام السورية، في وقت سابق، بنقل مجموعة جديدة من القوات الأمريكية من العراق إلى سوريا.
وكان العسكريون الأمريكيون نقلوا معدات إضافية وأبراج للاتصالات المتنقلة [ الهواتف المحمولة] إلى قواعدهم في محافظة الحسكة.
بدورها، أفادت قناة "الغدير" الفضائية العراقية، بأن الولايات المتحدة نقلت أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى منطقة حقول النفط في محافظة دير الزور السورية شرقي البلاد.
وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد "داعش" في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويتواجد التحالف الدولي في سوريا دون إذن من السلطات السورية.
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