إمارة دبي تحسم موعد عودة الموظفين إلى المقار الحكومية

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرر عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 31 مايو/آيار الجاري، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو/حزيران 2020، وذلك مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويأتي القرار في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع التطبيق الكامل لكل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية، ضمن الفتح التدريجي للأنشطة وبما يراعي المصلحة العامة دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع.

وأكد حمدان بن محمد بن راشد أن القرار يأتي منسجما مع النهج الذي اتبعته حكومة دبي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ويظهر مدى مرونته، بما تضمنه من إطلاق مبادرات واستحداث إجراءات هدفت إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.

وتركزت الإجراءات الإماراتية الجديدة على دعم القطاعات الاقتصادية، ومساعدة المتأثرين جراء الأزمة التي ألقت بظلالها على أغلب اقتصادات العالم.

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وشدد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على التزام جميع الجهات الحكومية في دبي باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 350 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.