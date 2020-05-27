عائلة عراقية تفجع بوفاة شقيقين أصيبا بكورونا خلال 24 ساعة... صور

وكتب مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي على فيسبوك: "للأسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي) البالغ من العمر 44 سنة وهو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي) البالغ من العمر 37 سنة الذي توفي يوم أمس بنفس المرض".

وأضاف الحجامي: "لقد قام الأطباء بكل المحاولات ومنها إعطاءه بلازما الدم من المرضى المتعافين ولكن كل المحاولات فشلت للأسف.

وتابع الحجامي: "لقد فجعت عائلة باثنين من شبابها في 24 ساعة ولازلنا نسمع من أرباب الجهل والتخلف إن لاوجود لهذا المرض". Advertisements

وختم الحجامي بالقول: "اسمعوا نصيحتي وأنا محب لكم، لا تنتظروا أن تفرض عليكم إجراءات السلامة قسريا ولكن بامكانكم أن تحموا انفسكم وأهلكم وأحباءكم، ولازال في الوقت متسع".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.