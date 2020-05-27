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وأكد عضو مجلس السيادة السوداني (الذي يضم أعضاء مدنيين وآخرين عسكريين) في لقاء بمنزل أمير البرام كافي طيارة بكادقلي، اليوم، أن القوات المسلحة شريكة بنص الوثيقة الدستورية في الحكومة الحالية".
وأضاف: "الذين يقولون لنا ارجعوا ثكناتكم إذا فعلنا ذلك لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة". وقال إن "أي نظام لا تحرسه القوات النظامية لا يصبح نظاما، وأن من يريد أن يحكم دون القوات النظامية اليوم أو بعد مئة عام فهو كاذب".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالسيادي السوداني: إذا عاد الجيش إلى ثكناته لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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