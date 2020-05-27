الجيش السوري يجبر رتلا للجيش الأمريكي على العودة إلى قواعده شرق الفرات

ونقلت "شام إف إم"، اليوم الأربعاء، أن:
"حاجز للجيش السوري يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي يضم 4 مدرعات من المرور باتجاه قرية الدردارة في ريف ناحية تل تمر في ريف الحسكة ويجبره على العودة".
وكانت وكالة "سانا" الرسمية نقلت، أمس الثلاثاء، أنه "أصيب 3 جنود للاحتلال الأمريكي و5 من مجموعات "قسد" في هجوم على رتل مشترك لهم على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور".
وأكدت المصادر أن الرتل تعرض لهجوم نفذه مجهولون بسلاحي الرشاشات وقذائف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد.
وقتل ضابط من قوات الاحتلال الأمريكي وعنصران من فصائل "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، في كمين نفذه مجهولون لدورية من جنود الاحتلال و"قسد".
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