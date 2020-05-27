الجزائر: تداعيات خطيرة نتجت عن التدخل الدولي في ليبيا وجاهزون لاستقبال الحوار الليبي

الجزائر - سبوتنيك. وقال بوقادوم، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء:
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وأضاف "التدفق الكبير للسلاح نحو ليبيا في انتهاك صارخ للقرارات الدولية، لم يؤجج سعير الحرب الأهلية فحسب، بل ساهم في تسليح المجموعات الإرهابية التي أضحت تهدد أمن المنطقة، وتعرقل مسار التسوية السياسية لهذه الأزمة".
وتابع "أجدد من هذا المنبر استعداد الجزائر لاحتضان الحوار الليبي، وتأكيدها على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار والاتحاد الإفريقي في المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية".
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