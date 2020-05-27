شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أسلحة وطائرة مسيرة تركية الصنع من مخلفات الإرهابيين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت وحدات من الجيش العربى السورى خلال عمليات تأمين المناطق التى حررتها من الإرهاب فى ريف إدلب الجنوبى على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات الإرهابيين، خبأوها قبل فرارهم من المنطقة بفضل بطولات الجيش العربى السورى.

وذكر مصدر ميدانى فى ريف إدلب الجنوبى أنه خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق المحررة للكشف عن أوكار الإرهابيين ورفع الأسلحة والمفخخات والألغام التى تركوها خلفهم عثرت وحدة من الجيش على كمية من الأسلحة والذخائر بعضها من منشأ تركى تشمل صواريخ وقذائف دبابات وعربات (بى ام بى) بأعيرة وأصناف متنوعة وصواريخ جراد وقذائف (آر بى جى) وهاون وقنابل يدوية متنوعة وبقايا طائره مسيرة تركية الصنع، وفقا لوكالة الأنبا السورية.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش تتابع عمليات التمشيط والبحث عن مخلفات التنظيمات الإرهابية فى المناطق المحررة بريف إدلب تمهيداً لتأمين عودة آمنة للأهالى إلى مناطقهم وقراهم.

وبعد تحرير عدد من قرى وبلدات ومدن ريف إدلب الجنوبى وكيف حولت التنظيمات الإرهابية مواقع أثرية إلى مغاور وكهوف ومقار ومعسكرات تدريب لإعداد إرهابييها ورصدت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها تركى وغربي المنشأ كانت بحوزة الإرهابيين وضمن مقارهم وأوكارهم إضافة إلى شبكات كبيرة من الخنادق والأنفاق وجميعها عثرت عليها وحدات من الجيش خلال تمشيطها المناطق التي حررتها من الإرهاب.