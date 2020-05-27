شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنود أتراك فى انفجار قنبلة على طريق سريع فى إدلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة ديميرورين للأنباء، اليوم الأربعاء، إن قنبلة انفجرت على طريق إم4 السريع فى إدلب السورية لدى مرور قافلة تركية. وأضافت أن جنودا أصيبوا فى الانفجار وبعضهم فى حالة حرجة.

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