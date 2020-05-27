(الجمارك) الكويتية تحبط محاولة لتهريب 500 كجم (تنباك) من دولة خليجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الادارة العامة للجمارك الكويتية، فى احباط محاولة لتهريب نحو 500 كيلو جرام من مادة (التنباك) المحظورة قادمة من دولة خليجية.

وكان مفتش في الجمرك الجوي المويتي، قد اشتبه في محتويات شحنة قادمة من دولة خليجية، ليتم تفريغ محتوياتها واكتشاف (التنباك)،؛ حيث تم على الفور التحفظ على المضبوطات، وإعداد محضر تهريب جمركي، تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية بحق مستورد المادة المحظورة.

يذكر أن إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة الكويتية، وكذلك وزارة التجارة الكويتية، قد حظرتا في وقت سابق، استيراد وتداول هذه المادة.

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