كورونا.. 14 وفاة بالسعودية و21 إصابة في لبنان و2 في ليبيا

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد لبنان وليبيا 21 إصابة، وإصابتين، وفق بيانات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، 14 وفاة، وألف و815 إصابة، وألفا و572 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 78 ألفا و541، بينها 425 وفاة، و51 ألفا و22 حالة تعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 21 إصابة، و73 حالة تعاف.

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وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفع إلى ألف و161، بينها 26 وفاة، و692 حالة تعاف.

وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، إنه جرى تسجيل إصابتين، دون وفيات.

وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 79، بينها 3 وفيات، و40 حالة تعاف.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و717 ألفا، توفي منهم نحو 353 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و456 ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.