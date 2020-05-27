رئاسة أتراك المهجر" توزع مساعدات غذائية شمالي لبنان

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

وزعت "رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى"، الأربعاء، أكثر من 200 طرد غذائي، في بلدات تركمانية شمالي لبنان، في إطار مساعدات على تجاوز تداعيات فيروس كورونا.

ووفق مراسل الخليج 365، شملت المساعدات أسرا محتاجة بمنطقتي (التركمان) عيدمون والكواشرة، في عكار شمالي لبنان.

وشدد كمال مقصود، رئيس الجمعية الثقافية في لبنان (غير حكومية)، على "أهمية هذه المبادرة الإنسانية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تؤكد وقوف ودعم تركيا بمختلف مؤسساتها لإخوانهم وأصدقائهم، وخاصة المجتمعات التركية المتواجدة خارج تركيا".

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وقال مقصود، في تصريح للأناضول، إن هذا الموقف الإنساني دليل على عظمة الجمهورية التركية وإنسانيتها، ووقفوها إلى جانب المجتمعات المحتاجة، وعدم نسيانهم حتى في أحلك الظروف.

وأعرب عن شكره لتركيا حكومة وشعبا، وخاصة الرئيس رجب الطيب أردوغان، على العمل الإنساني الجبار الذي يقومون به في كافة أنحاء العالم.

وبشكل متواتر، تقدم تركيا، عبر مؤسسات مختلفة، مساعدات في العديد من المناطق اللبنانية، وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار أزمة الفيروس التي بدأت تلقي بثقلها على دول العالم.

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