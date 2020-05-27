الأمم المتحدة ترسل 90 شاحنة مساعدات إلى إدلب السورية

هطاي/ الخليج 365

أرسلت منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، 90 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مدينة إدلب وريفها، شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة الشاحنات عبرت من بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية في قضاء "ريحانلي" التابع لولاية هطاي، باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف بأنه سيتم توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين في محافظة إدلب وريفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.