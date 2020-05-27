الأردن.. مصرع طفل سوري بانفجار قنبلة قديمة بمحافظة الزرقاء

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

لقي طفل سوري مصرعه في محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء؛ إثر انفجار قنبلة قديمة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه متحدث الأمن العام في الأردن، المقدم عامر السرطاوي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وبين السرطاوي بأن الانفجار وقع داخل إحدى الخيام في مكان غير سكني بمنطقة الحلابات الشرقية (تتبع لمحافظة الزرقاء).

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وأضاف أن الانفجار أسفر عن مصرع طفل سوري (12 عاما) وإصابة والديه وشقيقه بجروح متوسطة.

ولفت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق في الحادثة.

فيما أوضح مصدر أمني، للأناضول، أن العائلة السورية تعيش في تلك الخيمة داخل منطقة صحراوية؛ حيث يعملون برعي الأغنام هناك.

ويستضيف الأردن على أرضه نحو 1.3 مليون سوري؛ قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما داخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.