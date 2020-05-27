وزير الدفاع التونسي يجدد الدعوة لحل سياسي ليبي - ليبي

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

جدد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي التأكيد على "ضرورة إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي للصراع يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي ومصالحه".

كما أكد الحزقي، في بيان صدر الأربعاء عقب اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، على "ثوابت السياسة التونسية القائمة على التمسّك بالشرعية الدولية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا".



وفي المكالمة التي جرت مساء الثلاثاء، ثمّنت وزيرة الجيوش الفرنسية مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مؤكدة العمل على مزيد تطويرها في إطار وثيقة مرجعية يتم إعدادها بصفة مشتركة وتمتد على عدة سنوات، حسب البيان التونسي.

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ووجهت وزيرة الجيوش الفرنسية بالمناسبة دعوة إلى الحزقي لترأس الجانب التونسي في الدورة 28 لأشغال اللجنة المشتركة العسكرية التونسية الفرنسية المزمعة في باريس أواخر سبتمبر/أيلول.

كما تطرق الوزيران أيضا إلى سبل تدعيم التعاون العسكري التونسي الفرنسي في مختلف المجالات، سيما تلك المتصلة بتدريب الضباط وتبادل الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.

وتواصل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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