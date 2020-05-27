الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ومنشآت سياحية بالضفة الغربية

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت آليات عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، منزلا فلسطينيا، ومنشآت سياحية بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة (حكومي)، لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية، هدمت منزلا قيد الإنشاء في بلدة الجفتلك، في منطقة الأغوار الشمالية، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وأشار دغلس إلى المنزل يعود للمواطن إبراهيم ابنيات.

Advertisements

وفي محافظة نابلس (شمال)، هدمت آليات عسكرية، منشآت سياحية في بلدتي سبسطية وزواتا، بذات الذريعة.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، والتي ترغب في ضمها، حسب تصريحات العديد من مسؤوليها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.