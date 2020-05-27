حزب تركماني يطالب بمنصب محافظ كركوك تطبيقا للعدالة الاجتماعية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

طالب حزب "تركمان إيلي"، الأربعاء، بمنح منصب المحافظ للتركمان؛ تطبيقا للعدالة الاجتماعية في إدارة المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد.

و"تركمان إيلي" أحد الأحزاب التركمانية الرئيسة بمحافظة كركوك الدين يمتلكون 8 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

وقال رئيس الحزب رياض كهية، في مؤتمر صحفي، إن "منصب محافظ كركوك يدار بالوكالة منذ ما يقرب من 3 سنوات، والإدارة الحالية فشلت ولم تتمكن من تحقيق التوازن بين مكوناتها ولا تتمتع بالشفافية".

وأضاف أن "نائب محافظ كركوك وإدارته وبعضا من موظفيه عليهم دعاوى قضائية من قبل هيئة النزاهة (المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد) بسبب الفساد المالي والاداري، وقد أُخلى سبيلهم بكفالات مالية، وهذه الأمور استاء منها أهالي كركوك بمكوناتهم كافة ودفعتهم إلى عدم الثقة بهذه الإدارة".

وتابع كهية أن "نائب المحافظ راكان الجبوري عمل بمنصب محافظ كركوك بالوكالة، وقد انتهى التكليف منذ سبتمبر/أيلول الماضي استنادا إلى المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، التي حددت التاريخ المذكور كآخر يوم لجواز إدارة المناصب بالوكالة".

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وأقيل محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم وهو كردي، من قبل البرلمان العراقي عام 2017 عقب إجراء استفتاء الانفصال الباطل مع إقليم كردستان، وكُلف نائبه راكان الجبوري بإدارة المنصب بالوكالة لحين انتخاب محافظ جديد.

وشدد كهية على ضرورة "إنهاء حالة الوكالة لإدارة محافظة كركوك وتكليف شخصية تركمانية مقبولة من أهالي كركوك بمنصب محافظ كركوك ونائبين من المكون العربي والكردي، تطبيقا للعدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور العراقي وقوانين حقوق الانسان ومنح التركمان الحق بإدارة مناطقهم عملا بأحكام المادتين (14 و 16) من الدستور لا سيما أن إدارة المحافظة قد تعاقب عليها المكونين العربي والكردي".

من جهته، دعا تيمور بياتلي، عضو المجلس التنفيذي للحزب، في تصريحات صحفية، إلى تعيين محافظ تركماني على المحافظة، لحين موعد الانتخابات المحلية.

وأكد بياتلي على أن التركمان الذين يشكلون الأغلبية في كركوك، يستحقون منح هذا المنصب لشخصية منهم، مطالباً النواب التركمان في البرلمان العراقي، بالقيام بما يقع على عاتقهم في هذا الخصوص.

وشدد "بياتلي" على أن التركمان الذين دافعوا دوماً عن وحدة أراضي العراق، وأدوا مهامهم في الدولة كما يجب، سيحققون النجاح أيضاً في حال تم إيداع منصب المحافظ لهم.

ويوجد في العراق 8 أحزاب وحركات تركمانية هي "الجبهة التركمانية"، و"الحزب الوطني التركماني العراقي" وحزب "تركمان إيلي"، وحزب "التركمان الإقليمي"، و"حركة التركمان المستقلة"، وحزب "حقوق التركمان العراقيين"، و"الحركة الإسلامية التركمانية العراقية" و"الحركة القومية التركمانية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.