الخطوط الحديدية تعلن استئناف رحلاتها الأحد القادم

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف بدءاً من الأحد 8 شوال 1441هـ 31 مايو 2020م، وبدأت بتفعيل خدمات الحجر وبيع التذاكر لعملائها عن طريق موقعها على الانترنت (www.sro.org.sa) وتطبيقها الإلكتروني (SRO).

وأوضحت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية – من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً – خلال الفترة من 8 إلى 28 شوال من عام 1441هـ.

وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، ويمكن للعملاء التواصل لخدمتهم من خلال الرقم الموحد (920008886). اظهر المزيد

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