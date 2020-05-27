فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تخمد حريق بشقة وتخلي قاطنيها

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الروابي.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة (11:23) من يوم الأربعاء الموافق ٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.

‏وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلي بالصالة ووجد عدد من الأشخاص تحتجزهم السنة اللهب وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج عدد ٦ أشخاص والعمل على اخماد الحريق بشكل تام.

وسجلت حالة وفاة لمواطن في العقد الخامس من العمر نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته، كما سجلت عدد ٤ حالات إصابة تم نقلهم للمستشفى وحالة عولجت بالموقع.

وتابع: باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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