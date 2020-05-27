الاهلي يعتزم التجديد لعبدالفتاح

تعتزم إدارة نادي الاهلي تقديم عرض رسمي إلى عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتجديد معه قبل دخوله الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون موافقة ناديه الأصلي.

ووضحت صحيفة “الرياضية” السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها أن عرض الأهلي سيكون الحد الأعلى من الرواتب طبقا للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين.

ويدخل عسيري فترة الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف يونيو المقبل، ويحظى اللاعب الدولي باهتمام من قبل أحد أندية العاصمة الرياض للتعاقد معه حال دخوله الفترة الحرة.