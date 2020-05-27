الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأربعاء تسجیل 692 اصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 23267 حالة في حین تم تسجیل 3 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض

لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 175 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم. اظهر المزيد

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