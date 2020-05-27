شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجوازات» بشأن موعد فتح المنافذ البرية أمام المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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جاء ذلك في رد من “الجوازات” على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن موعد فتح منفذ الوديعة البري أمام المسافرين اليمنيين.

وفي سياقآخر، أوضحت ” الجوازات” أنه، لا يلغى جواز السفر عند إصداره أو تجديده إلا بعد مرور 90 يوما من تاريخ الإصدار، مضيفة أنه للحفاظ على سلامة وصحة المستفيدين في ظل أزمة فيروس كورونا، تم تعليق الحضور لمقرات الجهات الحكومية، وبإمكانهم استلام الجواز بعد انتهاء فترة التعليق.

جاء ذلك في رد من الجوازات أحد المغردين على “تويتر” استفسر فيه عن إمكانية الحضور واستلام جواز السفر في مواعيد السماح بالتنقل.