شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يعتمد خطة عودة عمل موظفي الإمارة ومحافظاتها.. التفاصيل الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، خطة تقضي بعودة آمنة لموظفي الإمارة ومحافظات المنطقة، تتضمن كافة الإجراءات التشغيلية التي تضمن سلامة وصحة الموظفين.

وتشمل الخطة إعادة توزيع المكاتب، وتهيئة ممرات الدخول والخروج، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وتحقيق المسافات الآمنة بين الموظفين، وتوفير أدوات التعقيم، وإجراء الفحوصات البصرية، وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين.

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وأشار أمير المنطقة إلى تفعيل خدمات مركز الخدمة الشامل في الإمارة للرجال والنساء، واستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمات لهم وفق الإجراءات والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان ، أن عودة الموظفين لممارسة أعمالهم تأتي انسجاماً مع القرارات الصادرة من الجهات المعنية، والتي تتضمن السماح بعودة العاملين تدريجياً.

وستطبق الخطة على 3 مراحل متعاقبة، لتكتمل مراحل التشغيل الكامل بنسبة 100% مع نهاية شهر شوال الجاري.

وتبدأ عودة الموظفين لممارسة أعمالهم بديوان الإمارة ومحافظات المنطقة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، باعتماد ساعات الدوام المرن.