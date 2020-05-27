قطر تسجل حالتي وفاة و1740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 48947 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة.

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ولفت البيان إلى فحص 4769 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 201180.

وشددت وزارة الصحة العامة على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإن من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.