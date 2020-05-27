هجوم لميليشيات الحوثي يودي بحياة 8 جنود يمنيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ثمانية جنود يمنيين مصرعهم، وأصيب آخرون بعد هجوم بصواريخ نفذته ميليشيات الحوثيين على مقر هيئة الأركان العامة في محافظة مأرب بعد أسابيع من الهدوء النسبي، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري.

وقال المسؤول العسكري لفرانس برس، إن ميليشيات الحوثيين أطلقت صاروخين بالستيين، أحدهما على معسكر المنطقة الثالثة بينما الثاني على مقر رئاسة الأركان في معسكر الوطن، وبحسب المسؤول فإن رئيس هيئة الأركان اللواء صغير بن عزيز «نجا» من الهجوم الذي أدى إلى مقتل نجله وعدد من مرافقيه، ويأتي الهجوم بعد أسابيع من الهدوء النسبي في محافظة مأرب.

وتصاعدت المعارك في بداية العام الجاري، مع محاولة تقدم ميليشيات الحوثيين نحو مناطق جديدة، بينها مأرب القريبة من صنعاء، وتواصلت هجمات الحوثيين على الرغم من دعوات وقف إطلاق النار لمكافحة فيروس كورونا المستجد في اليمن.