لماذا تحولت أمريكا اللاتينية لبؤرة تفش جديدة لـ«كورونا»؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّرت وكالة إقليميّة تابعة لمنظّمة الصحّة العالميّة الثلاثاء، من أنّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ «يتسارع» في كلّ من البرازيل، والبيرو، وتشيلي، مناشدة هذه البلدان عدم تخفيف الإجراءات الرامية إلى الحدّ من تفشّي الوباء.

وقالت مديرة منظّمة الصحّة للبلدان الأمريكيّة ومقرّها واشنطن كاريسا إتيان: نحن في أمريكا الجنوبيّة قلقون بشكل خاصّ، نظراً إلى أنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة الأسبوع الماضي، في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيّام منذ بداية الوباء، وأضافت أنّ البيرو وتشيلي سَجّلتا أيضاً معدّلات مرتفعة، في مؤشّر على أنّ الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين.

وأظهر إحصاء أعدّته «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الثلاثاء، أنّ منطقة أمريكا اللاتينيّة، والكاريبي سجّلت 774.767 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها أكثر من 41.600 وفاة، وقد تجاوز العدد اليوميّ للإصابات الجديدة أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة، ممّا جعل أمريكا اللاتينيّة من دون أدنى شكّ البؤرة الجديدة للوباء، بحسب منظّمة الصحّة للبلدان الأمريكيّة.

وقالت كاريسا إتيان، إنّه بالنسبة إلى معظم دول الأمريكتَين، فإن الوقت ليس مناسباً الآن لتخفيف القيود أو الحدّ من استراتيجيّات الوقاية.