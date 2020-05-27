شرطة أبوظبي تضبط شابين لقيادة مركبتيهما بتهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ضبطت شرطة أبوظبي، شابين مواطنين لقيادة سيارتيهما بطريقة متهورة، وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور أثناء سقوط الأمطار، حيث قاما بالتفحيط والاستعراض في الشارع بصورة خطرة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، أن شرطة أبوظبي تمكنت خلال فترة قصيرة بعد تداول مقطع فيديو لسائقين على مواقع التواصل أثناء سقوط الأمطار في منطقة العين من الوصول إلى مرتكبي السلوك الطائش، حيث ظهرت في المقطع مركبتان يقوم سائق إحداهما بالتفحيط والاستعراض وكانت المركبة بدون لوحات أرقام وبعد ذلك قام بصدم المركبة الثانية.

وحذَّر الحميري من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم تهاون شرطة أبوظبي في التصدي لمرتكبي المخالفات ومنها «التفحيط»، وطمس الأرقام الأمامية والخلفية للمركبة، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

ودعا الأسر إلى مراقبة الأبناء خلال هطول الأمطار وعدم السماح للأحداث بقيادة المركبات من دون رخصة، أو السماح لهم بالمشاركة في التجمعات الشبابية والقيام بالحركات الخطرة بالمركبات.