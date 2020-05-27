شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بين أفضل 15 دولة لتمضية فترة التقاعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها بين أفضل دول العالم لتمضية فترة التقاعد ضمن التقرير السنوي الذي تصدره مجلة CEOWORLD الأمريكية. حيث حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والـ 15 على مستوى العالم.
وبحسب التقرير، جاءت نيوزيلندا في المركز الأول عالمياً، كأفضل دولة للتقاعد، بينما احتلت لوكسمبورج وسويسرا المركزين الثاني والثالث على التوالي، ووضع التقرير كندا في المركز الرابع قبل أستراليا الخامسة.
وتمتلك الإمارات مقومات عدة تعزز من مكانتها كأفضل مكان للتقاعد في الشرق الأوسط، ومن بين الأفضل في العالم، ومن أهمها التسهيلات اللازمة والأساسية للمتقاعدين لكي يشعروا بالرفاه، وسهولة العيش، والأمان، إضافة إلى توفر بنى تحتية من الطراز العالمي، فضلاً عن وجود نظام رعاية صحية متكامل، وعصري.
واستندت النتائج النهائية للتصنيف إلى تحليل ومسح عالمي مفصل أجرته المجلة بالشراكة مع معهد سياسة الأعمال العالمي «GBPI» لـ 126 ألف مشارك، ومقارنة 42 دولة من خلال 11 فئة رئيسية، منها مجتمع المقيمين والمغتربين، والرعاية صحية، وتكاليف المعيشة والقدرة على تحملها، إضافة لسهولة شراء وتملك العقارات، ونسبة الضرائب المفروضة، ومتطلبات التأشيرة والإقامة، والاستقرار الحكومي، وسهولة الاستيعاب (مدى سهولة تكوين صداقات).
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