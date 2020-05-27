شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 7 أشخاص فقدوا في وادي الحلو.. 4 متوفين ونقل 3 إلى المستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والدفاع المدني وفريق الإمارات للإنقاذ ودائرة التخطيط والمساحة فرع خورفكان، من العثور على 7 أشخاص مفقودين في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة، وإنقاذ 3 منهم بعد مهمة بحث في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلاً تم العثور على الأشخاص المفقودين وعددهم 7، حيث تم نقل شخصين منهم إلى مستشفى كلباء بواسطة طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ونجاة طفل ونقله إلى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث، وتم العثور على باقي المفقودين الأربعة الآخرين الذين وافتهم المنية.

وكانت شرطة الشارقة أعلنت أمس أنها تعاملت مع 3 حالات جرف مركبات في وادي الحلو، وتحركت على الفور لإنقاذ المتضررين.

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