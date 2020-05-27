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إيران تجدد المطالبة برفع العقوبات الأحادية عن سوريا بأسرع وقت

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طهران - سبوتنيك. وأكد موقع وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء أن:

© AFP 2020 / JOEL SAGET

"كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي أكد والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون خلال مكالمة هاتفية على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري لمكافحة فيروس ، والمساعدة على عودة اللاجئين إلى بلادهم، ومواصلة العملية السياسية من أجل حل سلمي للأزمة السورية".

وأضاف البيان "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية والقضايا الإنسانية ومشاكل الشعب السوري وعقد الجولة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية".

وتابع "طالب خاجي برفع العقوبات الأحادية واللاإنسانية المفروضة ضد الشعب السوري بأسرع وقت ممكن".

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وكانت وزارة الخارجية السورية أدانت رسميا مواصلة واشنطن والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات غير مشروعة على دول تعاني من تفشي فيروس كورونا التاجي، معتبرة العقوبات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وجاءت الإدانة من مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، وذلك حسب وكالة الأنباء "سانا"، ويقول المصدر: بأن مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية وغير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعض منها من تفشي الفيروس، هو انتهاك لأبسط القيم والمبادئ الدولية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه رسالة إلى قادة دول عدة، أكد فيها أن العقوبات الأمريكية تمنع العالم من التعامل مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تواجه قيودا شديدة، في الوقت الذي يزداد عدد الإصابات في إيران لأكثر من 16 ألف مريض بفيروس كورونا المستجد.

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