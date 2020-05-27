فيديو وصور.. تعقيم وتنظيف المسجد الأقصى استعداداً لفتحه أمام المصلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المسجد الأقصى لاستقبال المصلين من جديد بعد فترة توقف تخطت الشهرين بسبب اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى مدينة القدس، فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، وشارك المركز الفلسطيني للإعلام، عبر حسابه بموقع "تويتر"، مجموعة من الصور والفيديوهات لجانب من تنظيف وتعقيم باحات المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لفتحه أمام المصلين.

وانتشر عمال المسجد الأقصى في الساحات أمام المصلى، كما شهدت الصور تواجد لسيارات مياه البلدية التي تم استخدامها في تنفيذ كل متطلبات التعقيم والسلامة والوقاية، وذلك لعدم تعرض أي من المصليين خلال فتح المسجد لأي عدوى من فيروس كورونا المستجد.



تعقيم المسجد الاقصى قبل افتتاحه



تنظيف باحات المسجد الاقصى



جانب من تعقيم الاقصى

وكانت قد أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى مدينة القدس اليوم الأربعاء، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين اعتبارا من الأحد المقبل، مع مراعاة شروط السلامة الصحية في ظل أزمة "كورونا".

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وأكدت دائرة الأوقاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعودة الوضع الطبيعي للمسجد بشكل تدريجي، حيث بدأت بتنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد، تمهيدا لفتحه.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف كافة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي التي قررت الإجراءات الوقائية في المسجد لمواجهة جائحة كورونا استناداً إلى توافق مجلس أوقاف القدس.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري أن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أجرى مشاورات ومناقشة مستفيضة بين أعضائه حول سبل التعامل مع الجائحة، واتفق أن تنحصر الصلاة داخل المسجد على الأئمة والسدنة وموظفي إدارة الأوقاف المتواجدين يومياً على رأس عملهم في الحرم مع رفع الآذان لجميع الصلوات وإقامة خطبة الجمعة، مشيرا إلى أن إدارة الأوقاف اتخذت قرارها حفاظاً على الصحة العامة.