شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد، خلال يوم، وذلك بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائى من طرف وزارة الصحة المغربية.

وأوضحت الصحة المغربية إلى تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى منطقة تطوان الحسيمة وشخص واحد فى مراكش آسفى، وإصابة أخرى فى منطقة سوس ماسة.

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن نسبة التعافى من كورونا قد بلغت 65,52% فى المملكة، بعد شفاء 4969 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,66% بـ202 من الوفيات، ويبقى 2413 يتلقون العلاج.

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وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بكورونا تصل حاليا إلى 2495 حالة فى منطقة البيضاء و1328 فى مراكش آسفى، و1045 بطنجة تطوان الحسيمة و995 فى فاس مكناس، و696 بالرباط سلا القنيطرة و586 فى درعة.

ولفتت وسائل الإعلام المغربية إلى أن مجموع المصابين فى منطقة الشرق 186 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 113 فى بنى ملال خنيفرة، و88 فى منطقة سوس ماسة و43 بكلميم وادى نون، و5 فى منطقة الداخلة و4 فى العيون الساقية الحمراء.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشى الفيروس فى المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.