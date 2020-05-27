1815 إصابة جديدة بكورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وكشفت الوزارة عن توزيع الإصابات الجديدة حسب المدن، وتصدرت الرياض القائمة بـ 739 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي 2572 على مدار اليوم الماضي. Advertisements وأعلنت الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

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