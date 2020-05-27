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شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية حادة بـ«مكة».. رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم الأربعاء، من رياح سطحية نشطة على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، ورابغ، والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.
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