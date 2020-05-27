شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: من خشي الضرر يٌرخص له عدم شهود صلاة الجماعة بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.
وأوضح “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “وِفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات، كما يحرم على المصاب أن يشهدهما وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء”.
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