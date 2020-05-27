شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 9 مواطنين في تبادل إطلاق في عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش أن الجهات الأمينة باشرت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه التابعة لمنطقة عسير، نتج عنه مقتل 6 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة 3 مواطنين آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف الدباش أنه تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.