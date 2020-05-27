سلطة عمان تنهي إجراءات العزل العام في مسقط يوم 29 مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء إن سلطة عمان ستنهي يوم الجمعة إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة تابعة للدولة كذلك إنها أمرت الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو أيار.