أسرة "الخليج 365" تتقدم ببرقية عزاء للزميل "عبدالمجيد المصري" في وفاة عمته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتقدم أسرة موقع الخليج 365 بقلوب يملئها الحزن بخالص التعازي والمواساة للزميل عبدالمجيد المصري بوفاة المغفور لها بإذن الله عمته.



ونسأل الله تعالي أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذيها الصبر والسلوان.

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