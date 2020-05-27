رئيس الحكومة اللبنانية: متمسكين بقوات الطوارئ الدولية دون أي تعديل

وقال دياب في كلمة مقتضبة، إن لبنان متمسك بالقرار الأممي 1701، داعيا الأمم المتحدة إلى فرض الالتزام بهذا القرار على إسرائيل. و شدد دياب على تمسك لبنان بقوات اليونيفيل إنما دون أي تعديل.
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بدوره، قال القائد العام لقوات اليونيفيل ستيفانو ديل كول: "أتطلع للتعاون مع لبنان من أجل تنفيذ القرار 1701 وأعرب عن امتناني للتعاون المستمر الذي هو محور النجاح الجماعي في الحفاظ على الهدوء".
وتأتي هذه الزيارة عشية مقابلة إعلامية لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، قال فيها إن الولايات المتحدة الأميركية ونتيجة المطالب الإسرائيلية تطرح موضوع تغيير مهام اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها، وهو ما يرفضه الحزب.
تجدر الإشارة الى أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على قرار تمديد مهام قوات الطوارىء الدولية في لبنان خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
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