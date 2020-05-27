دولة خليجية جديدة تعلن رفع الحجر الصحي في البلاد

ونقل موقع "البوابة" العماني بيان اللجنة العليا المكلّفة ببحث آليّة التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في ​سلطنة عمان​ وجاء فيه: "عقب اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي وفي ضوء ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس بين المواطنين والمقيمين في السلطنة، فإن اللجنة العليا تُشدّد على دور الفرد والمجتمع عمومًا، في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تمّ إعلانه من احترازات وقائيّة.

وأضاف البيان قائلا: "كما شددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات الّتي تقي موظّفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس".

ولفتت في بيان، إلى أن "في إطار اهتمام اللجنة بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأُخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصاديّة وفق الضوابط الوقائيّة المحدّدة، فقد قرّرت اللجنة رفع الإغلاق الصحّي عن محافظة مسقط اعتبارًا من يوم الجمعة 29 أيار 2020.

وتابع البيان: "كما قرّرت إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظّفين من الحضور إلى مقرّات العمل في الجهات الحكوميّة، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50% من موظفي كل جهة، ابتداء من يوم الأحد 31 أيار، مع إمكانية تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية".