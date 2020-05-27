شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد الروسى: موسكو لم ترسل عسكريين إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة إنترفاكس اليوم الأربعاء، أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلبا بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.
نقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الاعلى في البرلمان.
وكان الجيش الأمريكي اتهم روسيا أمس الثلاثاء بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا.
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