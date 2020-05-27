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مركز المصالحة الروسى: عودة 78 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الــ24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين السوريين أن 78 لاجئا (بينهم 23 امرأة و40 طفلا) عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين .

 

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وأضاف المركز الروسي في بيان اليوم الأربعاء أنه لم يتم تسجل عودة لاجئين سوريين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدود".

 

وأشار البيان إلى توزيع 440 حصة غذائية بوزن إجمالي 2.1 طن على المدنيين في قرية الحدادية في محافظة حلب، و250 حصة غذائية بوزن إجمالي 1.2 طن تم توزيعها على سكان قرية في محافظة دير الزور.

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