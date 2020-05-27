انتخاب عربي نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي

انتخب البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، نائبًا لرئيس الكنيست.
والقائمة المشتركة، هي تحالف 4 أحزاب عربية، لديها 15 نائبا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وقال النائب عباس في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "إن منصب نائب رئيس الكنيست هو استحقاق للقائمة المشتركة، واختياري من بين نواب المشتركة لهذا الموقع، جاء بناء على اتفاق تشكيل القائمة المشتركة في دورتها الأخيرة".
والنائب عباس ليس العربي الأول الذي يتولى هذا المنصب، إذ سبق وأن تولاه النائب أحمد الطيبي.
وقال عباس "سأبذل جهدي من خلال نيابتي لرئيس الكنيست، من أجل معالجة قضايا مجتمعنا العربي، وألا تهمّش اقتراحات وتوجهات الأعضاء العرب، فمن المعلوم أن مجلس رئاسة البرلمان يقر جدول أعماله الأسبوعي، ويقبل أو يرفض اقتراحات النواب لجدول الأعمال".
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