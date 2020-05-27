كورونا.. وفاتان في قطر و7 إصابات بالمغرب

الدوحة - الرباط / الخليج 365
أعلنت قطر، الأربعاء، تسجيل وفاتين بكورونا، فيما رصد المغرب 7 إصابات بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة القطرية إنها سجلت حالتي وفاة، وألف و740 إصابة بالفيروس، إضافة إلى ألف و439 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 48 ألفا و947، بينها 30 وفاة، و13 ألفا و283 حالة تعاف.
وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة 7 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 88 مصابا.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و584، بينها 202 حالات وفاة، و4 آلاف و969 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و707 آلاف، توفي منهم ما يزيد عن 352 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و449 ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".
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